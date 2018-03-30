video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 11:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إطلاق طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة

الجمعة، 30 مارس 2018 10:10 م
صور.. إطلاق طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة الاطفال يطلقون الطائرات





شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أطلق عدد من شباب مدينة العريش طائرات ورقية على شاطئ العريش، حلقت فى سماء ساحل المدينة تحمل أسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة وزينت بلون علم مصر.
 
جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها جمعية " يلا نعمر سيناء"، بشاطئ منطقة أبوصقل على ساحل مدينة العريش، وشارك فيها شباب وأطفال من أهالى مدينة العريش، وخلالها رددوا أناشيد وأغانى وطنية.
 
صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (1)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (2)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (3)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (4)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (5)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (6)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (7)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (8)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (9)
 

صور طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال شهرين

محافظ شمال سيناء: القوات المسلحة تضخ 25 طن مواد غذائية يوميا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

شاطئ العريش




لا تفوتك
50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة