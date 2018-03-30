صور.. إطلاق طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطة

صور.. إطلاق طائرات ورقية على شاطئ العريش تحمل أسماء شهداء الجيش والشرطةالجمعة، 30 مارس 2018 10:10 م
الاطفال يطلقون الطائرات
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أطلق عدد من شباب مدينة العريش طائرات ورقية على شاطئ العريش، حلقت فى سماء ساحل المدينة تحمل أسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة وزينت بلون علم مصر.
جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها جمعية " يلا نعمر سيناء"، بشاطئ منطقة أبوصقل على ساحل مدينة العريش، وشارك فيها شباب وأطفال من أهالى مدينة العريش، وخلالها رددوا أناشيد وأغانى وطنية.
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