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الجمعة، 30 مارس 2018 03:57 م
خالد صلاح
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صور.. أهالى أسوان ينظفون شوارع المدينة بعد العاصفة الترابية

الجمعة، 30 مارس 2018 03:12 م
صور.. أهالى أسوان ينظفون شوارع المدينة بعد العاصفة الترابية جانب من شوارع اسوان





أسوان – عبد الله صلاح
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استجاب عدد كبير من أهالى اسوان لدعوة اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان بتدشين حملة "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع" عقب تعرض اسوان لعاصفة ترابية استمرت يومين، شهدت بعض الشوارع الداخلية والأزقة نشاطاً مكثفاً من أبناء المحافظة وخاصة فى مدينة إدفو شارك فيها الشباب والأطفال والسيدات اللاتى رفض تصويرهن أثناء أعمال النظافة، كما قام بعض الأهالى بتقليم فروع الأشجار التى سقطت.

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد قام أمس بإطلاق حملة تطوعية مفتوحة للمشاركة من جميع فئات المجتمع الأسوانى وذلك على مدار يومى الجمعة والسبت حيث تستهدف جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ بأنه أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من معدات وصناديق قمامة وعمالة لإنجاح الحملة التى تؤكد على أن مواطنى اسوان يتمتعون بمشاركتهم الإيجابية بجانب تفردهم بالنظافة العامة أمام منازلهم.

وأشار آلى أن إطلاق الحملة يأتى أيضاً لاحتواء تداعيات العاصفة الترابية التى ضربت معظم أنحاء الجمهورية، وهو الذى يفوق إمكانيات المحافظة لنظافة وتجميل الشوارع الداخلية والأزقة حيث يتطلب ذلك تضافر جميع جهود الأسرة الأسوانية.

 

جانب من النظافة
جانب من النظافة
 
 
شوارع مناطق بأسوان
شوارع مناطق بأسوان
 
 
نظافة الشوارع
نظافة الشوارع

 

النظافة أمام المنازل
النظافة أمام المنازل

 

أهالى أسوان
أهالى أسوان

 

شوارع بأسوان
شوارع بأسوان

 


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محافظ أسوان يطلق حملة نظافة شعبية لاحتواء تداعيات العاصفة الترابية

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