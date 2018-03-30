صحة الإسكندرية: وفاة شخص وإصابة 4 فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى







الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة النصر للملاحات على الطريق الصحراوى بالكيلو 26 المتجه إلى الإسكندرية أمام نادى الفروسية ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص.

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامى أنه تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى العامرية العام والحالات كالآتى: محمد إسماعيل عبد الباقى 30 سنة التشخيص الابتدائى اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس واشتباه كسر بالفقرات، إسلام أحمد أنور 32 سنة والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متعددة بالرأس والصدر والبطن، محمد مصطفى على زيتون 50 سنة والتشخيص الابتدائى اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالحوض، إبراهيم محمد السيد زيتون 40 سنة والتشخيص الابتدائى اشتباه كسر بالكوع الأيسر وكدمات متعددة بالرأة والصدر والبطن، وتم حجز جميع الحالات بالمستشفى ليتم تقديم الخدمة الطبية لهم.