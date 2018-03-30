سانا: أكثر من 30 ألف شخص غادروا جنوب الغوطة الشرقية







دمشق (أ ف ب)

تستعد دفعة جديدة من المدنيين والمقاتلين لمغادرة جنوب الغوطة الشرقية الجمعة، بعد ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خلال نحو أسبوع بموجب اتفاق ترعاه روسيا إلى أكثر من 30 ألفاً، وفق إحصاءات تنشرها وكالة الأنباء السورية الرسمية تباعاً.

وتم قبل أسبوع التوصل لاتفاق يقضى بإجلاء آلاف المقاتلين وأفراد عائلاتهم والمدنيين الراغبين من جنوب الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب (شمال غرب) إثر مفاوضات مباشرة بين فيلق الرحمن وروسيا.

وبموجب هذا الاتفاق، جرى منذ يوم السبت إجلاء 31,890 شخصاً على 6 دفعات إلى إدلب، وفق إجمإلى الإحصاءات اليومية التى نشرتها وكالة سانا تباعاً.