زراعة البحيرة: نستهدف زراعة 39 ألف فدان قطن هذا العام

زراعة البحيرة: نستهدف زراعة 39 ألف فدان قطن هذا العامالجمعة، 30 مارس 2018 11:19 ص
زراعة القطن -أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أعلن الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، زراعة 39 ألف فدان قطن هذا العام.
جاء ذلك على هامش فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن موسم 2018 بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية،بحضور الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الفريق العلمى للحملة بالبحيرة والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندس على عبد الله النعناعى مدير عام القطن والألياف الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والدكتوره سناء جمعه والباحثين فريق عمل الحملة بالبحيرة ومدير عام التقاوى والدكتور محمد الشربينى والمهندس نصر الدد أخصائيوا القطن بالمحافظة وأخصائى القطن بالمراكز والمرشدين الزراعيين.
وتناول الإجتماع وضع خطة عمل الحملة لموسم 2018،ومناقشة إيجابيات وسلبيات الموسم السابق والمساحات المستهدفة والمنزرعة هذا العام وموقف حركة التقاوى وتوزيع الباحثين على المراكز المستهدفة.
وأكد الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة،فى بيان له اليوم على أهمية دور الإرشاد الزراعى والحملة القومية لزيادة مساحة القطن المنزرعة وحل المشاكل التى تواجه المزارعين.
وقال المهندس ناجى السيد مدير عام الإرشاد ، أن مراكز الحملة هذا العام هى أبوحمص ودمنهور وكفر الدوار والدلنجات والمحمودية وشبرا خيت وإدكو وأبو المطامير وحوش عيسى والرحمانية والصنف المنزرع قطن هذا الموسم بالبحيرة هو جيزة 86 وتحدث عن إمكانية زيادة المساحة المنزرعة هذا العام حيث أنه من المنتظر زراعة 39300 فدان قطن هذا العام بالبحيرة وأهمية دور الإرشاد الزراعى فى زيادة الإنتاجية وحل مشاكل المزارعين.
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