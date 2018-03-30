روسيا: خروج 25 ألف شخص من عربين وجوبر وعين ترما منذ بدء العملية الإنسانية







وكالات الأنباء

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أنه منذ بدء العملية الإنسانية فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق، خرج 24912 مسلحا مع أفراد عائلاتهم، من بلدات عربين وجوبر وعين ترما وزملكا.

وقال رئيس المركز، اللواء يورى يفتوشينكو، إن جميع من خرجوا، نقلوا إلى منطقة قلعة المضيق الواقعة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، باصطحاب حافلات الأمن السورية وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السورى بالإضافة إلى جنود عسكريين تابعين للشرطة العسكرية الروسية.

وفى نفس السياق، أكد يفتوشينكو، أن الممر الإنسانى الواصل من نقطة العبور فى مخيم الوافدين إلى النقطة المقابلة فى دوما، يواصل عمله.

وأضاف المسؤول العسكرى الروسي: "خرج 1049 مدنيا عبر هذا الممر (دوما).. وغادر منه منذ الـ28 فبراير، 28495 شخصا.. إجمالا، ومنذ بداية (الهدن الإنسانية) خرج 136191 شخصا من الغوطة الشرقية، بمشاركة حاسمة من مركز المصالحة الروسي".