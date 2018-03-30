video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 04:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: خروج 25 ألف شخص من عربين وجوبر وعين ترما منذ بدء العملية الإنسانية

الجمعة، 30 مارس 2018 04:02 ص
روسيا: خروج 25 ألف شخص من عربين وجوبر وعين ترما منذ بدء العملية الإنسانية سوريون- أرشيفية





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أنه منذ بدء العملية الإنسانية فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق، خرج 24912 مسلحا مع أفراد عائلاتهم، من بلدات عربين وجوبر وعين ترما وزملكا.

وقال رئيس المركز، اللواء يورى يفتوشينكو، إن جميع من خرجوا، نقلوا إلى منطقة قلعة المضيق الواقعة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، باصطحاب حافلات الأمن السورية وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السورى بالإضافة إلى جنود عسكريين تابعين للشرطة العسكرية الروسية.

وفى نفس السياق، أكد يفتوشينكو، أن الممر الإنسانى الواصل من نقطة العبور فى مخيم الوافدين إلى النقطة المقابلة فى دوما، يواصل عمله.

وأضاف المسؤول العسكرى الروسي: "خرج 1049 مدنيا عبر هذا الممر (دوما).. وغادر منه منذ الـ28 فبراير، 28495 شخصا.. إجمالا، ومنذ بداية (الهدن الإنسانية) خرج 136191 شخصا من الغوطة الشرقية، بمشاركة حاسمة من مركز المصالحة الروسي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: المحادثات مستمرة مع جيش الإسلام للخروج من الغوطة بسوريا

"الدفاع الروسية": خروج أكثر من 135 ألف شخص من الغوطة الشرقية

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العرب

اخبار العالم

اخبار سوريا اليوم




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة