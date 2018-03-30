رئيس الوزراء فيتنام: احتياطنا من النقد الأجنبى تتخطى 60 مليار دولار

رئيس الوزراء فيتنام: احتياطنا من النقد الأجنبى تتخطى 60 مليار دولارالجمعة، 30 مارس 2018 11:25 م
دولارات أمريكية
(أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك اليوم الجمعة إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى تجاوزت 60 مليار دولار.
وشهدت احتياطيات النقد الأجنبى فى البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا نموا مطردا فى الأعوام القليلة الماضية، مدعومة بصادرات قوية.
وأعلنت الحكومة عن فائض تجارى بلغ 1.3 مليار دولار للربع الأول من 2018.
وقال فوك فى كلمة ألقاها فى قمة اقتصادية إقليمية فى هانوى "نحن نحاول تحسين بيئة الأعمال فى فيتنام، ونهدف إلى جعلها واحدة من بيئات الأعمال الأكثر إيجابية وتنافسية بين دول آسيان" فى إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وجدد رئيس الوزراء القول بأن الحكومة تعتزم خفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 15-17 بالمئة من 20-22 بالمئة حاليا.
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