دخول وخروج 20 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن دخول وخروج 20 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول 4 سفن، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين بضائع عامة .

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .