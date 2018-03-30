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الجمعة، 30 مارس 2018 02:18 م
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دخول وخروج 20 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الجمعة، 30 مارس 2018 01:42 م
دخول وخروج 20 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة سفينة حاويات - أرشيفية





بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن دخول وخروج 20 سفينة، خلال 24  ساعة .
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول 4 سفن، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين بضائع عامة .
 
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
 
 

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