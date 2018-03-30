حبس داعشى 30 عاما فى بلجيكا لارتكاتبه عمليات قتل فى سوريا







كتب أحمد علوى

حكم القضاء البلجيكى، أمس الخميس، غيابيا بسجن المقاتل البلجيكى فى صفوف تنظيم داعش عربين أميشتى، مرتبط بالإرهابى البريطانى جون، المعروف بتسجيله عمليات الإعدام التى كان ينفذها فى سوريا، ثلاثين عاما بتهمة ارتكاب عمليات إعدام وقتل إرهابية.

وكان عربين أميشتى من منطقة آنتويرب توجه إلى سوريا فى العام 2014 قبل أن تتعرف عليه الاستخبارات البلجيكية من خلال تسجيل فيديو لإعدام جنود سوريين بقطع الرأس، حسبما أوردت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

وفى اللقطات التى تعود إلى نوفمبر 2014، بدأ أميشتى إلى جانب الإرهابى البريطانى من أصل كويتى محمد اموازى الملقب بـ"جون" الذى أثارت تسجيلات إعدامه للرهائن من خلال قطع الرأس صدمة عامة للرأى العام العالمى فى 2014 و2015.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يصدر فيها القضاء البلجيكى حكما بحق أحد رعاياه بتهم ارتكاب جرائم فى سوريا.