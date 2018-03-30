جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف 3 مواقع لحماس فى غزة







(أ ف ب)

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف 3 مواقع لحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة.

واستشهد اليوم الجمعة، 14 شخصا وأصيب نحو 1300 آخرين، برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة إلى الأراضى المحتلة التى نظمها فلسطينيون.