جيش الإسلام ينفى التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإخلاء مدينة دوما السورية







رويترز

نفت جماعة جيش الإسلام المسلحة فى سوريا تقارير اليوم الجمعة، عن أنها ستنسحب من مدينة دوما قرب دمشق بعد أن قالت روسيا إنها توصلت لاتفاق سينسحب المسلحون بموجبه من المدينة.

وقال حمزة بيرقدار المتحدث العسكرى باسم جيش الإسلام فى رسالة على حسابه على تليجرام "لا زال موقفنا واضحا وثابتا وهو رفض التهجير القسرى والتغيير الديموجرافى لما تبقى من الغوطة الشرقية".