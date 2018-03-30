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تنظيم داعش الإرهابى يتبنى اعتداء انتحاريا شرق ليبيا

الجمعة، 30 مارس 2018 03:44 م
تنظيم داعش الإرهابى يتبنى اعتداء انتحاريا شرق ليبيا تنظيم داعش الإرهابى





طرابلس (أ ف ب)
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى الجمعة، مسئوليته عن اعتداء انتحارى الخميس، فى شرق ليبيا استهدف قوات المشير خليفة حفتر.

وقتل 8 أشخاص وأصيب 8 أخرون بينهم مدنيون فى الاعتداء الذى استهدف حاجزا أمنيا لقوات حفتر عند مدخل مدينة أجدابيا (840 كلم شرق طرابلس)، وفق مصدر فى مستشفى المدينة.

وأورد التنظيم المتطرف فى بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له أن انتحاريا عرف عنه باسم أبو قدامة السائح فجر سيارته بحاجز لقوات حفتر ما أسفر عن مقتل وجرح 19 من عناصره.

وكان العميد فوزى المنصورى آمر الغرفة الأمنية التى شكلتها قوات حفتر لتأمين إجدابيا إن القتلى والجرحى، وبينهم مدنيون، تزامن مرورهم بالحاجز مع لحظة الهجوم الانتحارى.

وأوضح أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من المتفجرات سمع دويها فى أنحاء واسعة من المدينة مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدرها.

والهجوم هو الثانى فى أقل من شهر بهذه المنطقة من ليبيا، وكان اعتداء انتحارى تبناه تنظيم داعش الإرهابى أيضا أسفر فى التاسع من مارس عن 3 قتلى فى منطقة تبعد 60 كلم جنوب إجدابيا.


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