"تموين البحيرة" تحرر 13 مخالفة وتضبط سلعا مدعمة ومنتهية الصلاحية

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس كمال راشد، حملة موسعة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "مسعد. ح. ع"، 42 سنة، صاحب محطة وقود بقرية صلاح العبد فى مركز وادى النطرون، لإدارة المحطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتجميع المواد البترولية المدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 1000 لتر سولار و1000 لتر بنزين 80.

كما ضبطت الحملة "طارق. ع. ح"، 42 سنة، صاحب محل "سوبر ماركت" بقرية الأبعادية فى مركز دمنهور، لتجميعه المقرارات تموينية المدعمة لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 20 كيلو جراما من السكر، و7 كيلو جرامات من اللحوم المفرومة والكبدة المجمدة، و12 علبة زبادى، وضبط "محمد. م. ع"، 42 سنة، صاحب محل سوبر ماركت بمدينة كوم حمادة، لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضُبطت بحوزته 30 علبة باتية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 10 قضايا متنوعة (عدم إعلان عن أسعار - غش تجارى - عرض سلع مجهولة المصدر - تجميع أسمدة زراعية - تجميع مواد بترولية مدعمة - بيع بأزيد من السعر المقرر).