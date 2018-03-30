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الجمعة، 30 مارس 2018 02:18 م
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تحرير 1181 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 30 مارس 2018 02:00 م
تحرير 1181 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1181 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 369 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و51 مخالفة إزالة ملصقات و58 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة و141 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو49 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 42 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 43 رخصة لمخالفة البيئة و 81 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 34 رخصة لمخالفة خط السير و44 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و29 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 62 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 49 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 32مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و33 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و53 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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