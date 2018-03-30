اليوم .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والمهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور.

وتتواصل فاعليات المهرجان على مدار 9 ايام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية واجنبية هى مصر ونيجريا واندونيسيا وفيتنام والصين وسيريلانكا والبرازيل ولبنان والأردن وتونس.

وخلال المهرجان سيتم تكريم اسم الراحل عبد المنعم كامل رئيس دار الاوبرا السابق والدكتور صلاح الراوى أستاذ الأدب الشعبى باكاديمية الفنون والفنان الراحل الريس متقال والفنان عبد الستار سليم والفنان محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق و ينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق فى مصر والمطربه الشابة هند الراوى والفنان اللبنانى جابريل شايبى.