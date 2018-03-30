اليمن: محافظة تعز فى طريقها الى التحرير من يد المليشيات الحوثية

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أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، أن محافظة تعز فى طريقها إلى التحرير من يد المليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن استكمال تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة باعتبارها روح الجمهورية اليمنية ورائدة النضال ، وذلك من أجل استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادى القائمة على النظام والقانون والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال إطلاع قائد المنطقة العسكرية اليمنية الرابعة اللواء الركن فضل العمرى اليوم الجمعة، الرئيس اليمنى على الانتصارات التى حققها الجيش الوطنى فى جبهة الراهدة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأوضح اللواء العمرى أن قوات الجيش اليمنى سيطرت اليوم على دار الشيخ مانع حسن فى السحى على مشارف الضلعة جنوب الراهدة بتعز، وتقدمت قوات اللواء الثانى مشاة وسيطرت على جبل شيفان بالكامل، كما سيطرت على منطقة القردوف والتباب المجاورة للقردوف بعد تكبيد مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

من ناحية أخرى، حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر قيام مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية بعقد اتفاق لبيع النفط الخام ‏الخفيف المخزن في خط لنقل النفط من حقول الإنتاج ‏في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء التصدير ‏العام في رأس بالبحر الأحمر غرب اليمن.