video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: محافظة تعز فى طريقها الى التحرير من يد المليشيات الحوثية

الجمعة، 30 مارس 2018 11:01 م
اليمن: محافظة تعز فى طريقها الى التحرير من يد المليشيات الحوثية الرئيس اليمنى





أ ش أ
إضافة تعليق

 أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، أن محافظة تعز فى طريقها إلى التحرير من يد المليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن استكمال تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة باعتبارها روح الجمهورية اليمنية ورائدة النضال ، وذلك من أجل استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادى القائمة على النظام والقانون والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال إطلاع قائد المنطقة العسكرية اليمنية الرابعة اللواء الركن فضل العمرى اليوم الجمعة، الرئيس اليمنى على الانتصارات التى حققها الجيش الوطنى فى جبهة الراهدة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأوضح اللواء العمرى أن قوات الجيش اليمنى سيطرت اليوم على دار الشيخ مانع حسن فى السحى على مشارف الضلعة جنوب الراهدة بتعز، وتقدمت قوات اللواء الثانى مشاة وسيطرت على جبل شيفان بالكامل، كما سيطرت على منطقة القردوف والتباب المجاورة للقردوف بعد تكبيد مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

من ناحية أخرى، حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر قيام مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية بعقد اتفاق لبيع النفط الخام ‏الخفيف المخزن في خط لنقل النفط من حقول الإنتاج ‏في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء التصدير ‏العام في رأس بالبحر الأحمر غرب اليمن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم قوات التحالف: تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يبدأ من لبنان.. تجميع صواريخ "قيام" يتم بأراض يمنية.. العقيد المالكى: الرياض تستخدم أسلحتها دفاعا عن أمن المنطقة وعلى الحوثى إنهاء التحالف مع طهران

اليمن: الحكومة بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها

اليمن

اخبار اليمن

اخبار تعز

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة