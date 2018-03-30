اليمن: الحكومة بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها

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أكد وزير الخارجية اليمنى ، عبدالملك المخلافي، أن الحكومة اليمنية بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها لمنع تهريب الأسلحة وأى مواد مخالفة للقوانين إلى اليمن، بالإضافة إلى مراقبة تحركات المطلوبين أمنيًا من وإلى اليمن.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، اجتماعا مشتركا للجان المكلفة بتفعيل نظام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية الممنوح من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، وذلك بحضور رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنى اللواء محمد الرملي، وسفير واشنطن لدى اليمن ماثيو تريلر.

وفى بداية الاجتماع، أشار المخلافى إلى أن نظام الرقابة كان معمما على جميع المنافذ اليمنية قبل الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران، وقد تسبب وقوفه منذ ذلك الوقت فى التشديد على سفر اليمنيين إلى بعض الدول، وسيؤدى إعادة العمل به إلى الوثوق فى الإجراءات الأمنية وتسهيل سفر اليمنيين.