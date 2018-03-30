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العثور على جثة طالب فى الشارع بقرية طما بسوهاج

الجمعة، 30 مارس 2018 02:54 م
العثور على جثة طالب فى الشارع بقرية طما بسوهاج جثة - أرشيفية





سوهاج ـ محمود مقبول
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قررت النيابة العامة بطما شمال سوهاج انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة طالب عثر عليها بمنطقة الزهراء دائرة مركز سوهاج يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وعثر بجوارها علي كوب فارغ بـه آثار مادة بيضاء مجهولة المصدر.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بالعثور على جثة طالب جثة هامدة بدائرة مركز طما وجار تكثيف الجهود للتوصل لسبب الوفاة.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى قادها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث المركز بوجود جثة نادر ع ش21 سنة طالب ويقيم بذات الناحية أمام منزله يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وعثر بجوارها على كوب فارغ بـه آثار مادة بيضاء مجهولة المصدر.

بسؤال  تاجر سيارات ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة تناول عقاقير مخدرة مجهولة المصدر ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1301 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.


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