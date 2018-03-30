الطيران المدنى الكويتى: حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى رغم الطقس السيئ







(أ ش أ)

قالت الإدارة العامة للطيران المدنى بالكويت اليوم الجمعة، إن حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى تسير حاليا بصورة طبيعية، رغم حالة الطقس السيئ التى تسود البلاد.

وأكدت الإدارة - فى بيان صحفى - أن حركة الطائرات مستمرة، وتسير بشكلها المعتاد، باستثناء بعض الرحلات القادمة أو المغادرة، التى تأثرت بالغبار فى وقت سابق من اليوم.

وأضافت أن مستوى الرؤية المسموح به فى الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة فى المطار، إضافة إلى ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، تأثر البلاد بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق إلى أقل من 500 متر فى بعض المناطق، مع نشاط فى الرياح قد تزيد سرعتها عن 70 كيلومترا فى الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.