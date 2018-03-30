الجيش الأمريكى: قتيلان و5 جرحى من عناصر التحالف الدولى فى هجوم بسوريا

الجيش الأمريكى: قتيلان و5 جرحى من عناصر التحالف الدولى فى هجوم بسورياالجمعة، 30 مارس 2018 11:06 ص
عناصر الجيش الأمريكى فى سوريا
أ ف ب
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أعلن الجيش الأمريكى الجمعة أن عنصرين من التحالف الدولى لمكافحة الجهاديين فى سوريا قتلا واصيب خمسة آخرون فى هجوم بعبوة يدوية الصنع.
ولم تحدد القيادة المركزية الأمريكية جنسيات الذين قتلوا فى الهجوم الذى وقع الخميس او تفاصيل اخرى.
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