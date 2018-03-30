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الجمعة، 30 مارس 2018 11:50 ص
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الجيش الأمريكى: قتيلان و5 جرحى من عناصر التحالف الدولى فى هجوم بسوريا

الجمعة، 30 مارس 2018 11:06 ص
الجيش الأمريكى: قتيلان و5 جرحى من عناصر التحالف الدولى فى هجوم بسوريا عناصر الجيش الأمريكى فى سوريا





أ ف ب
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أعلن الجيش الأمريكى الجمعة أن عنصرين من التحالف الدولى لمكافحة الجهاديين فى سوريا قتلا واصيب خمسة آخرون فى هجوم بعبوة يدوية الصنع.

ولم تحدد القيادة المركزية الأمريكية جنسيات الذين قتلوا فى الهجوم الذى وقع الخميس او تفاصيل اخرى.

 

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