الجامعة العربية تدين استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي







(أ ش أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات ما قامت به القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من تعامل وحشى مع المظاهرات التى انطلقت فى غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض مما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين فى قطاع غزة حتى الآن، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التى أُزهقت، وأن الترهيب لن يؤدى إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود فى النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.

وأكد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، فى بيان اليوم، أن يوم الأرض يُجسد لدى الفلسطينيين معنى التمسك بالهوية وبالوطن مهما طال الاحتلال، وأن تصدى إسرائيل للمُظاهرات بمثل هذا العنف السافر لا يعكس سوى الإفلاس السياسى والأخلاقي.

ونقل المتحدث عن أبوالغيط قوله إن غياب الأفق السياسى يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف، داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته إزاء حماية الشعب الفسلطينى فى الأراضى المحتلة، ومحذرا من أن تمادى إسرائيل فى ممارسة العنف يدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية.