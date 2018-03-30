البنتاجون: مقتل أمريكى بين عنصرى التحالف الدولى فى سوريا







واشنطن (أ ف ب)

أفاد مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة، أن أحد عنصرى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا اللذين قتلا الخميس فى انفجار عبوة ناسفة فى منبج بشمال البلاد كان أمريكيا.

وأوضح المسئول طالبا عدم كشف هويته أن جنسية القتيل الثانى فى هذا الهجوم الذى أوقع 5 جرحى لم تعلن بعد، مشيرا إلى أنه ليس فرنسيا.