البنتاجون: مقتل أمريكى بين عنصرى التحالف الدولى فى سوريا

البنتاجون: مقتل أمريكى بين عنصرى التحالف الدولى فى سورياالجمعة، 30 مارس 2018 04:00 م
قوات التحالف الدولى فى سوريا
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق
أفاد مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة، أن أحد عنصرى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا اللذين قتلا الخميس فى انفجار عبوة ناسفة فى منبج بشمال البلاد كان أمريكيا.
وأوضح المسئول طالبا عدم كشف هويته أن جنسية القتيل الثانى فى هذا الهجوم الذى أوقع 5 جرحى لم تعلن بعد، مشيرا إلى أنه ليس فرنسيا.
إضافة تعليق
انطلاق أولى رحلات الأقباط للقدس.. الأسعار تتراوح بين 26 و 40 ألف جنيه.. الأعداد تراجعت 20% عن العام الماضى بسبب قرار "ترامب" بشأن المدينة المقدسية.. والكنيسة: موقفنا من الزيارة لم يتغير منذ عصر البابا شنودة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة