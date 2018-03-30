الاثنين .. قافلة طبية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم إدارة القوافل بالإدارة العامة لمشروعات البيئية بجامعة قناة السويس الاثنين القادم، قافلة طبية إستثنائية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس إعتباراً من الواحدة ظهراً بالمستشفى التخصصي، حيث يتم الكشف وتقديم العلاج مجاناً فى جميع التخصصات، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه جامعة قناة للسويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورعاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف قدرية عيد مديرعام قطاع البيئة .

وقال عمرو كشك مديرعام مشروعات البيئة بجامعة القناه، فى تصريحات صحفية، إن الإدارة تشارك فى تنفيذ فعاليات الأسبوع البيئي فى الافتتاح والمعرض الدائم ودورة تدريبية بإدارة التدريب يومى 2 و 3 ابريل حول إستخدام الأعشاب الطبية فى العلاج للعاملين بالجامعة، وكذلك بالمديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.