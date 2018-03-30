الأركان الروسية: قصف التحالف الدولى للرقة أدى إلى دمار بناها التحتية بالكامل

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أكد رئيس غرفة العمليات فى هيئة الأركان الروسية سيرجى رودسكوى اليوم الجمعة أن قصف التحالف الدولى للرقة شمالى سوريا قد أدى إلى دمار بناها التحتية بالكامل.

وقال رودسكوى وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إنه وفقا لبيانات دائرة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يبقى الوضع الإنسانى فى الرقة كارثيا" ، والمدنيين الموجودين فى الرقة لا يمكنهم الحصول على الخدمات الاجتماعية والبلدية.



وأضاف أنه لا يعمل فى المدينة سوى مستشفى واحد، فى ظل تعطل شبكات المياه، فضلا عن النقص الحاد فى مياه الشرب، مما يضطر السكان لأخذ المياه من نهر الفرات وهو ما يزيد احتمال انتشار الأمراض السارية والأوبئة.



وأشار إلى أنه لم يتم تطهير المدينة من المواد المتفجرة والقنابل حتى الآن ، وأنه يتم تسجيل 25 حالة يوميا تتعرض لانفجار القنابل والألغام والعبوات الناسفة.