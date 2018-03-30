اعتقال 21 إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة حاولوا دخول العراق







أ ش أ

أعلنت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اعتقال 21 مسافرا إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة"، حاولوا دخول البلاد.



وأشارت مديرية الجوازات العراقية - فى بيان أوردته قناة السومرية، الخميس - إلى أن السلطات العراقية أبلغت الحكومة الإيرانية بعمليات التزوير التى تتم بهدف الدخول إلى البلاد بشكل غير مشروع.