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الجمعة، 30 مارس 2018 02:24 ص
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اعتقال 21 إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة حاولوا دخول العراق

الجمعة، 30 مارس 2018 02:01 ص
اعتقال 21 إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة حاولوا دخول العراق الشرطة العراقية- أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اعتقال 21 مسافرا إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة"، حاولوا دخول البلاد.


وأشارت مديرية الجوازات العراقية - فى بيان أوردته قناة السومرية، الخميس - إلى أن السلطات العراقية أبلغت الحكومة الإيرانية بعمليات التزوير التى تتم بهدف الدخول إلى البلاد بشكل غير مشروع.

 

 

 


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