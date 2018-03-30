اعتقال 21 إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة حاولوا دخول العراق

اعتقال 21 إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة حاولوا دخول العراقالجمعة، 30 مارس 2018 02:01 ص
الشرطة العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اعتقال 21 مسافرا إيرانيا يحملون تأشيرات مزورة"، حاولوا دخول البلاد.
وأشارت مديرية الجوازات العراقية - فى بيان أوردته قناة السومرية، الخميس - إلى أن السلطات العراقية أبلغت الحكومة الإيرانية بعمليات التزوير التى تتم بهدف الدخول إلى البلاد بشكل غير مشروع.
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