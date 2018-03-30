video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. توقف خاطئ للقطارات يغلق مزلقان عبور المشاة بقوص

الجمعة، 30 مارس 2018 02:20 م
اضبط مخالفة.. توقف خاطئ للقطارات يغلق مزلقان عبور المشاة بقوص جانب من المزلقان





قنا- وائل محمد
إضافة تعليق

رصدت كاميرا "اليوم السابع" توقف قطارات الدرجة الثانية بطريقة خاطئة بمركز قوص شمال محافظة قنا، بقيام السائق بالوقوف ببعيد عن رصيف المحطة مما يتسبب فى توقف حركة مرور المواطنين عبر مز لقان المدينة الوحيد، و الموجود بالقرب من محطة السكة الحديد.

 

وعبر عدد من المواطنين من استيائهم من توقف القطارات أمام المزلقان مما يتسبب فى توقف حركة مرور المواطنين، بسبب عدم الوقوف على رصيف المحطة بالكامل، ويعرض الركاب أيضاً وكبار السن اللخطر خاصصة االذين يريدون مغادرة القطار عند وصولهم إلى محطة قوص.

 

وقال محمد حسن مقيم بمركز قوص، إن القطارات اللميز القادمة من القاهرة، عندما تصل إلى محطة مركز قوص لايقوم قائد القطار بالدخول إلى الممحطة بالكامل، وتجد حوالى 5 عربات يمتد طولها إلى المزلقان مما يتسبب فى توقف حركة المرور بالكامل.

 

وعلق حسين صاددق، أن عدم توقف القطار بالكامل فى المحطة يعتبر أهمال من السائق فى رصيف المحطة يبلغ طوله عدة أمتار فى ماهى الدوافع لعدم التوقف فى الرصيف وتعطيل مزلقان المدينة، لحين إنزال الركاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون افتراش بائعى الأسماك شارع القنطرة "صور"

محطة قوص

اخبار المحافظات

قنا اليوم

مركز قوص

السكة الحديد

قطارات الصعيد

قطار الدرجة الثانية




لا تفوتك
6 إجراءات تنظم الطعن على قرارات اللجان العامة والوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

6 إجراءات تنظم الطعن على قرارات اللجان العامة والوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

التعليم: انتهاء طلاب الشهادات العامة من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

التعليم: انتهاء طلاب الشهادات العامة من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

"مقابل الحماية".. قطر تنقذ إيران اقتصاديا وتفتح أسواقها للعمالة الإيرانية.. شركات تميم توظف ممرضات طهران.. والجزيرة ترد الجميل بنشر مقالا لوزير خارجيتها.. و"الحرس الثورى" يؤكد دعمه لنظام "الحمدين" الإرهابى

"مقابل الحماية".. قطر تنقذ إيران اقتصاديا وتفتح أسواقها للعمالة الإيرانية.. شركات تميم توظف ممرضات طهران.. والجزيرة ترد الجميل بنشر مقالا لوزير خارجيتها.. و"الحرس الثورى" يؤكد دعمه لنظام "الحمدين" الإرهابى

كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة

كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

وزير المالية: نحرص فى الموازنة الجديدة على تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات (فيديو)

وزير المالية: نحرص فى الموازنة الجديدة على تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة