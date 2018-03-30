اضبط مخالفة.. توقف خاطئ للقطارات يغلق مزلقان عبور المشاة بقوص







قنا- وائل محمد

رصدت كاميرا "اليوم السابع" توقف قطارات الدرجة الثانية بطريقة خاطئة بمركز قوص شمال محافظة قنا، بقيام السائق بالوقوف ببعيد عن رصيف المحطة مما يتسبب فى توقف حركة مرور المواطنين عبر مز لقان المدينة الوحيد، و الموجود بالقرب من محطة السكة الحديد.

وعبر عدد من المواطنين من استيائهم من توقف القطارات أمام المزلقان مما يتسبب فى توقف حركة مرور المواطنين، بسبب عدم الوقوف على رصيف المحطة بالكامل، ويعرض الركاب أيضاً وكبار السن اللخطر خاصصة االذين يريدون مغادرة القطار عند وصولهم إلى محطة قوص.

وقال محمد حسن مقيم بمركز قوص، إن القطارات اللميز القادمة من القاهرة، عندما تصل إلى محطة مركز قوص لايقوم قائد القطار بالدخول إلى الممحطة بالكامل، وتجد حوالى 5 عربات يمتد طولها إلى المزلقان مما يتسبب فى توقف حركة المرور بالكامل.

وعلق حسين صاددق، أن عدم توقف القطار بالكامل فى المحطة يعتبر أهمال من السائق فى رصيف المحطة يبلغ طوله عدة أمتار فى ماهى الدوافع لعدم التوقف فى الرصيف وتعطيل مزلقان المدينة، لحين إنزال الركاب.