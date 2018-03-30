اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون افتراش بائعى الأسماك شارع القنطرة "صور"







دمياط-معتز الشربينى

أعرب عدد من أهالى محافظة دمياط عن استيائهم من افتراش عدد من بائعى الأسماك والخضروات، الشوارع والأرصفة وزيادة الإشغالات فى منطقة شارع القنطرة والذى يقع فى مدينة دمياط وكذلك احتلال اصحاب المحلات لحرم الطريق والأرصفة.

"اليوم السابع" رصد شكوى أهالى دمياط الذين يطالبون بسرعة تقنين أوضاع الأسواق العشوائية ومنع الإشغالات بشارع القنطرة بدمياط.

وقال جلال عبد الرحمن المحامى إن أهم شارع بمدينة دمياط وهو شارع فكرى زاهر بمنطقة القنطرة تحول إلى صورة واضحة من الإشغالات بعد أن افترش أصحاب محلات بيع الأسماك الطريق، وتساءل أين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من هذه الإشغالات؟ ومن يعيد إلى هذا الشارع طبيعته ويمنع وقوف الباعة الجائلين على الجانبين واستغلال الأرصفة؟

وقال محمد البدرانى مدرس: إن هذا الشارع احد الشوارع الحيوية بمدينة دمياط ولكنه يعانى من الإشغالات بسبب احتلال بائعى الأسماك وبعض بائعى الخضروات والفاكهة وخاصة الفترات الليلية، وأضاف بالرغم من تنفيذ بعض حملات الإشغالات بهذا الشارع إلا أنها لم تستطع القضاء على ظاهرة انتشار الإشغالات.



افتراش بائعى الاسماك للشارع



الاشغالات بشارع القنطرة