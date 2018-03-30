إقامة ممرات خشبية وتأهيل الطرق فى 11 معبدا بالكرنك لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة







الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسستى حلم وفودافون، من أعمال رفع كفاءة وتأهيل معابد الكرنك لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر مشروع (انطلق)، وهو المشروع القومى الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسستى حلم وفودافون، ويقضى بجعل مدينة الاقصر متاحة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر تعديل بعض التصاميم الهندسية فى الطرقات والشوارع الرئيسية والهامة والمناطق الآثرية والسياحية لتمكين ذوى الإعاقة من التحرك والمرور فى مختلف المناطق دون إعاقة، فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية الأقصر 2032 والتى تتضمن تحويل الأقصر إلى واحده من المدن السياحية الداعمة لسياحة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا الصدد يقول القذافى عبد الرحيم عزب، مدير منطقة آثار الكرنك، إن الوزارة تعمل على تهيئة المواقع لاستقبال الزائرين، حيث تشهد المنطقة أعمال مشروع تأهيل المواقع والمتاحف الأثرية لذوى الاحتياجات الخاصة، فى معبد الكرنك والأقصر والبر الغربى، حتى يصبح الطريق ممهدا لهم لسهولة تحركهم، وأنه تم الانتهاء من 70% من أعمال تطوير الطرق فى معبد الكرنك، حيث تشهد منطقة الكرنك أعمال الحفائر الجديدة، وذلك بعد اعتماد الميزانية الجديدة، حيث يتم دوريًا عمل تقرير كل 3 أشهر لأعمال الحفائر بالمناطق، فإذا كانت الأعمال التى قامت بها البعثة على قدر المستوى يتم تخصيص جزء من الميزانية لاستكمال الحفائر، وهناك بعثة مركز البحوث الأمريكى تعمل بمنطقة معبد حتشبسوت، وهناك بعثة المركز المصرى الفرنسى بمعبد الكرنك "آمون رع".

وأضاف مدير منطقة آثار الكرنك، أن الأعمال مستمرة فى مشروع تأهيل المواقع والمتاحف الأثرية لذوى الاحتياجات الخاصة، فى معبد الركن والأقصر والبر الغربى، حتى يصبح الطريق ممهد لهم لسهولة تحركهم، والتى دخلت كافة معابد الكرنك وهى "معبد خونسو – معبد إخناتون – معبد موت معبد بتاح – معبد رمسيس الثالث – معبد رمسيس الثانى – معبد الأخ منو"، ومنطقة المتحف المفتوح داخل المعبد.

وأوضح القذافى عبد الرحيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تأهيل المعابد يتبقى فيها حوالى 30% فقط من تلك الأعمال وهى النهاية بتطوير الطرق وعمل ممرات داخلية، وتمت خلال الأعمال مراعاة تعليمات الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بضرورة الالتزام بحجم الأحجار القديمة التى تتم إزالتها، حيث سيتم تركيب أحجار جديدة بنفس الحجم، للحفاظ على المظهر الجمالى فى الطرق، لافتا إلى أن الأحجار التى تتم إزاحتها حديثة وتم وضعها فى 2008/ 2009 داخل المعابد، موضحاً أن المناطق التى تم العمل فيها تشمل منطقة البوديوم والمنطقة الواقعة بين عامود طهرقا والمتحف المفتوح بمعبد الكرنك لعمل ممرات بها بعرض متر ونصف، بالإضافة إلى منحدر خشبى قبل بداية طريق الكباش، كما تشمل الأعمال أيضًا منطقة الصوت والضوء، و لتأهيل العاملين بالمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر على كيفية التعامل مع ذوى الاحتياحات الخاصة ستنظم مؤسسة حلم دورات تدريبية لمفتشى الآثار بمدينة الأقصر.

وفى نفس السياق يقول محمد بدر محافظ الأقصر، أن مشروع تأهيل معابد الكرنك يساعد فى دعم مكانة الأقصر كمدينة عالمية متاحة لكل فئات المجتمع الذين لهم الحق فى التمتع بالتجول داخل هذه المدينة التاريخية بسهولة ويسر، حيث أنه تم البدء فى تأهيل شارع التلفيزيون عبر إنشاء ممر يسهل عملية إنتقال ذوى الاحتياجات من فئة فاقدى القدرة على الحركة إلى الشارع الموازى كتجربة مبدئية، وسيتم تعميمها فى مناطق أخرى من شوارع التليفزيون وخالد بن الوليد بمدينة الاقصر كمرحلة اولى، ويجرى بحث ودراسة تركيب بلاط من نوع خاص على الارصفة يسهل حركة مرور المكفوفين ولاجل ذلك تم عقد دورة تدريبية بالاقصر لاعداد المهندسين لتدريبهم على طرق التصاميم الهندسية للشوارع".

وأضاف محمد بدر لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى تسخير كافة الامكانيات المتاحة من أجل هذا المشروع كما سيقدم كافة اوجه الدعم فى سبيل تنفيذه، للمساهمة فى تسهيل حركة الوصول للمزارات الاثرية والسياحية بالمحافظة للمواطنين ذوى القدرات الخاصة، مشيدا بالمقترح وأهدافه الإنسانية، مؤكدا أن ذوى القدرات الخاصة جزء لا يتجزء من المجتمع ولهم كافة الحقوق، ويجب علينا تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم التى تمكنهم من الاندماج فى المجتمع مشيرا إلى أن جعل مدينة الاقصر متاحة لذوى الاحتياجات الخاصة ياتى ضمن اهداف المخطط الاستراتيجى للاقصر.

وكانت قد إستعدت وزارة الاثار لتنفيذ المشروع عبر تأهيل المواقع والمتاحف الأثرية لتكون متاحة وصديقة للزائرين ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيتم البدء بمعابد الأقصر والكرنك ومتحف الأقصر حسبما أوضح الدكتور شريف عبد المنعم المشرف على وحدة تطوير المواقع الأثرية، قائلا: "مشروع اتاحة المناطق الاثرية لذوى الاحتياجات فى الاقصر يتضمن عمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسى المتحركة لذوى الإعاقة الحركية، كما سيتم وضع لوحات إرشادية برمز الإعاقة فى إتجاه الممرات المخصصة وترجمة المواد الفيلمية المعروضة بمركز الزوار بلغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية وكذلك تطوير وتجهيز دورات المياه طبقا للمواصفات العالمية لتتناسب مع الزائرين من ذوى الاحتياجات الخاصة ولتأهيل العاملين بالمناطق الأثرية على كيفية التعامل مع ذوى الاحتياحات الخاصة ستنظم مؤسسة حلم دورات تدريبية لمفتشى الآثار".

وكانت قد قالت أمنة الساعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة "حلم"، بأن مشروع "إنطلق" والذى سيتم تطبيقه فى محافظة الاقصر، هو أحد مشروعات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، ويهدف المشروع لجعل محافظة الأقصر اكثر اتاحة لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى جعلها اكثر استعدادا لاستقبال وجذب السائحين من ذوى الإعاقة وكبار السن عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك تطبيق للهواتف الذاكية وموقع اليكترونى يستهدف ادراج اكبر عدد ممكن من الأماكن لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة من تحديد مدى اتاحة المكان لاستقبالهم.



الأقصر تواصل إقامة الممرات الخشبية وتأهيل الطرق فى 11 معبد بالكرنك لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة



مدير منطقة آثار الكرنك: تم الإنتهاء من 70% من العمل ويجرى إستمراره بصورة تحافظ على الآثر والأحجار الفرعونية



محافظ الأقصر: المشروع يتم برعاية مؤسستى حلم وفودافون ويدعم الأقصر لتصبح مدينة متاحة للجميع



الاثار والمحافظة يقيمان ممرات خشبية اخل الكرنك لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة



الكرنك يستعد لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف دول العالم