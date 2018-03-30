إزالة تعديات على 500 متر ومصادرة مواد البناء ببلطيم فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم بكفر الشيخ، بالتعاون مع قوات الأمن من إزالة حالتى تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 500 متر، ومصادرة مواد البناء.

قال طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، إن حملة مجلس مدينة بلطيم بالتعاون مع قوات الأمن، تمكنت من إزالة التعديات على الأرض الزراعية غرب ميناء صيد البرلس بقرية بر بحرى، ببناء أساسات بالطوب الأحمر وعمل خرسانات وسملات على مساحة 350 متر مربع، ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر فورية للمخالف والمقاول معاً طبقاً للقانون، وإرسال المحاضر للنيابة العامة وقسم شرطة البرلس لاتخاذ اللازم نحو ذلك .

وأضاف مساعد المحافظ، لـ"اليوم السابع"، :"كما تمكنت الحملة من إزالة حفريات معدة للبناء عليها على مساحة 150 متر مربع، بقرية الربع التابعة لمركز ومدينة بلطيم، بحفر ورفع الرمال وتشوينها عالياً لمنع رؤية المخالفة".