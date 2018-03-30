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أردوغان: تركيا بدأت الإعداد لتطهير مناطق الأكراد فى سوريا حتى الحدود مع العراق

الجمعة، 30 مارس 2018 11:05 ص
أردوغان: تركيا بدأت الإعداد لتطهير مناطق الأكراد فى سوريا حتى الحدود مع العراق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا بدأت الإعداد لتطهير مناطق عين العرب ورأس العين وتل أبيض فى سوريا من المسلحين حتى الحدود مع العراق، موضحا أنه  ليس لديه نية فى إيذاء جنود الدول الحليفة لكن لا يمكن السماح للمسلحين بالتحرك بحرية. 
 
وأشار أردوغان أن الجيش التركى عازم على طرد المسلحين من العراق وإنهاء أنشطتهم بشكل كامل، مؤكدا أنه قد يدخل سنجار فى العراق فى أى وقت. 
 
وتعليقا على تصريحات الإليزيه حول رفض فرنسا للعملية التركية فى منبج، أوضح أن تركيا تأسف بشدة لنهج فرنسا "الخاطئ للغاية" بشأن سوريا. 
 
 

 


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