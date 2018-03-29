1941 صوتا للسيسى مقابل 120 لموسى فى المنيا الجديدة بالمؤشرات الأولية







المنيا- حسن عبد العغار

أظهرت المؤشرات الأولية، لنتائج الجنة العامة بدائرة المنيا الجديدة، حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1941صوتًا، مقابل 120 صوتًا لموسى مصطفى موسى.

وقد بلغ عدد الحضور 2567، والأصوات الصحيحة 2061، والباطلة 506.