وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو الزمالك

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ محطة الزمالك لمترو الأنفاق ضمن المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ الجزء الأول " 3A" من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، الذى يشمل أربع محطات نفقية "جمال عبد الناصر، وماسبير، و الزمالك، والكيت كات "، بعد امتداده من محطة العتبة.

تابع وزير النقل وفق بيان صحفى أعمال تنفيذ الحوائط الخرسانية البالغ سمكها متر وربع وبأعماق تصل إلى 60 مترًا، لافتا إلى أن هذه الحوائط الخرسانية تساهم في الحفاظ على كافة مبانى المنشآت والسفارات المتواجدة فى نطاق المحطة، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام مراقبة دقيق للغاية خاص بسلامة المنشآت يتم رصدها على مدار الساعة.

وأكد الدكتور هشام عرفات في لقائه مع العاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.