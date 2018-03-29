وزير القوى العاملة: مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية إبريل المقبل







محمود راغب

تستأنف مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة اليوم الخميس، تسجيل العمالية غير المنتظمة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية أمس.

وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمديرى المديريات بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل المقبل - بدلا من نهاية مارس الجارى.

وقال "سعفان" إن الهدف من مد فترة التسجيل من خلال الحملة التى أطلقتها الوزارة تحت عنوان "حماية"، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات.

وعن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، قال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن العدد وصل حتى 25 مارس الجارى إلى 891 ألفا و333 عاملا.

وأكد الوزير أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.

وقال إنه سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها أولا بأول على مستوى الجمهورية جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.