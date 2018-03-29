وزير الصناعة: انتهاء المرحلة الأولى لمدينة أثاث دمياط مايو المقبل







كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال شهر مايو المقبل الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتى تضم 1400 وحدة صناعية، مؤكداً أن هذا المشروع القومى يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بصناعة الأثاث المصرية والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وقال إن المدينة الجديدة تقام وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، وتعد مدينة صناعية متكاملة حيث تضم كل مراحل تصنيع منتجات الأثاث وبكل الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فضلاً عن توافر الصناعات المغذية والمكملة الى جانب المخازن والمستودعات والمعارض الدائمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض اندورز للأثاث والذى تنظمه مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 29 مارس حتى 1 أبريل، حضر الافتتاح كل من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين ويشارك بالمعرض نحو 60 شركة من الشركات المحلية المتخصصة فى صناعة الأثاث كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض خلال فترة إقامته أعدادا كبيرة من الزائرين المهتمين بمجال صناعة الأثاث.

وأكد قابيل حرص الوزارة تقديم الدعم للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للمنافسة عالميا، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تعد من الصناعات المهمة حيث تستوعب نحو 13% من إجمالى العمالة المصرية، فضلاً عن مساهمتها فى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.