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وزير الزراعة يفتتح ملتقى الثروة الحيوانية ويهنئ المصريين بنجاح الانتخابات

الخميس، 29 مارس 2018 11:06 ص
وزير الزراعة يفتتح ملتقى الثروة الحيوانية ويهنئ المصريين بنجاح الانتخابات وزير الزراعة يفتتح ملتقى الثروة الحيوانية





كتب عز النوبى
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استهل الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمته فى الملتقى المصرى الأول لصناع الثروة الحيوانية، بتهنئة الحضور بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية فى الانتخابات الرئاسية.

وتوجه البنا بالشكر والتقدير إلى كل من شارك بشكل ايجابى فى الانتخابات، وإظهار الوجه الحضارى لمصر، وتصدير صورة مشرفة لها أمام العالم، موجها التحية أيضاً إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المخلصين، وقضاة مصر الشرفاء، لما تحملوه من مشاق خلال العملية الانتخابية.

ويشارك في الملتقي عدد من مربي الثروة الحيوانية بمختلف محافظات مصر، فضلاً عن عدد من المتخصصين والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع وسبل النهوض به.  

وقال وزير الزراعة  خلال كلمته في المؤتمر إن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى  إلا بتضافر جهود كل الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد اخر لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان، من جهة ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من جهة أخرى ، لافتاً إلى أن هناك تحديات رعائية ومناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية في مصر، مما يتطلب العمل على انتخاب سلالات مقاومة لتلك التحديات، مع توفير كافة الظروف الرعائية والغذائية والصحية المناسبة والملائمة.

 


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