وزير التعليم العالى يشكر رؤساء الجامعات على جهودهم لتفعيل المشاركة بالانتخابات







كتب وائل ربيعى

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر لرؤساء الجامعات المصرية على جهودهم الملموسة قبل وأثناء فترة الانتخابات الرئاسية، من خلال تقديم التيسيرات لمنتسبى الجامعات من أساتذة وعاملين وطلاب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الجامعات أثبتت فاعلية مؤثرة فى التصويت والتنظيم والترابط.

وأشاد الوزير بالصورة المشرفة التى قدمتها الجامعات ممثلة فى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وإدارات الجامعات خلال فترة الانتخابات، فضلاً عن التيسيرات التى قدمتها الجامعات خلال الثلاثة أيام الماضية للمشاركة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، إيماناً بحقهم الدستورى فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.