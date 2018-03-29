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وزير التعليم العالى يشكر رؤساء الجامعات على جهودهم لتفعيل المشاركة بالانتخابات

الخميس، 29 مارس 2018 10:39 ص
وزير التعليم العالى يشكر رؤساء الجامعات على جهودهم لتفعيل المشاركة بالانتخابات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
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وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر لرؤساء الجامعات المصرية على جهودهم الملموسة قبل وأثناء فترة الانتخابات الرئاسية، من خلال تقديم  التيسيرات لمنتسبى الجامعات من أساتذة وعاملين وطلاب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الجامعات أثبتت فاعلية مؤثرة فى التصويت والتنظيم والترابط.

وأشاد الوزير بالصورة المشرفة التى قدمتها الجامعات ممثلة فى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وإدارات الجامعات خلال فترة الانتخابات، فضلاً عن التيسيرات التى قدمتها الجامعات خلال الثلاثة أيام الماضية للمشاركة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، إيماناً بحقهم الدستورى فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.  


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التعليم العالى

الجامعات المصرية

المشاركة الإيجابية

الانتخابات الرئاسية




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