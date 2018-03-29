وزير الإسكان: طرح تنفيذ 2736 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق

وزير الإسكان: طرح تنفيذ 2736 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروقالخميس، 29 مارس 2018 10:07 ص
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح تنفيذ 2736 وحدة سكنية (114 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق، وسيتم فتح المظاريف 5 إبريل المقبل، فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.
وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم تنفيذ 114 عمارة بمنطقة الواجهة الشرقية بالمدينة، بها 2736 وحدة كاملة التشطيب، بمساحة115 م2 للوحدة، باستثمارات تقديرية 800 مليون جنيه لكامل المشروع.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تم قصر العمل على شركات المقاولات ذات الخبرة، والتي سبق لها العمل فى مشروعات مماثلة، لضمان مستوى متميز، ودقة فى أعمال التنفيذ، وستكون مدة التنفيذ 18 شهراً من صدور أمر الإسناد.
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