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وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ50 قرية بكفرالشيخ

الخميس، 29 مارس 2018 10:27 ص
وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ50 قرية بكفرالشيخ الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحى القرى بمحافظة كفر الشيخ، خلال اجتماعه بمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه جار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ50 قرية بما نسبته 17.5 %، من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 285 قرية، بخلاف 62 قرية مخدومة بما نسبته 21.8 %، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ11 قرية تباعاً بنهاية يونيو 2018، وهى، (محلة موسى  دمنكة –كفر تيدا  العوضى  بقلولة  الثابت ــ البنائين  كفر قتة  عزبة الباسل  اريمون  كوم الطويل).

وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى للـ11 قرية بنهاية يونيو المقبل، سيصبح إجمالى القرى المخدومة بمحافظة كفر الشيخ 73 قرية بما نسبته حوالى 26 % من إجماليى القرى.


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