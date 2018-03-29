وزيرة الثقافة تفتتح غدا مهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، غدا الجمعة، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور.

وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 9 أيام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى مصر، نيجريا ، إندونيسيا ، فيتنام ، الصين ، سيريلانكا ، البرازيل ، لبنان ، الأردن ، تونس.

وخلال المهرجان سيتم تكريم اسم الراحل عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا السابق، والدكتور صلاح الراوى أستاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، واسم الفنان الراحل الريس متقال، والفنان عبد الستار سليم، والفنان محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق، وينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق فى مصر، والمطربة الشابة هند الراوى، والفنان اللبنانى جابريل شايبى.

ويضم حفل افتتاح المهرجان عروضاً لكل من فرقتى شباب سريلانكا للرقص وليوانجين الصينية وهند الراوى ومحمد رؤوف وجابريل شايبى وحفيد الريس متقال، يليها عرض الفلكلور والعصور لفرقة فرسان الشرق للتراث تصميم وإخراج عصام عزت، والذى يتناول نماذج من أشهر أشكال الفنون الشعبية المصرية عبر تاريخها.