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الخميس، 29 مارس 2018 01:06 م
خالد صلاح
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هبوط الاحتياطى الدولى والسيولة الأجنبية لبنك قطر المركزى فى فبراير

الخميس، 29 مارس 2018 11:58 ص
هبوط الاحتياطى الدولى والسيولة الأجنبية لبنك قطر المركزى فى فبراير الريال القطرى





رويترز
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزى فى فبراير.

 

وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهى مؤشر لقدرة البنك المركزى على دعم العملة المحلية الريال إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضى من 37.7 مليار دولار فى يناير.


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تراجع الاحتياطيات الدولية

مصرف قطر المركزى

الريال القطرى




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