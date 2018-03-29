هبوط الاحتياطى الدولى والسيولة الأجنبية لبنك قطر المركزى فى فبراير







رويترز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزى فى فبراير.

وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهى مؤشر لقدرة البنك المركزى على دعم العملة المحلية الريال إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضى من 37.7 مليار دولار فى يناير.