نتائج أولية لفرز شمال سيناء.. 34742 صوتا للسيسى و2805 لموسى







شمال سيناء ـ محمد حسين

أسفرت نتائج فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بمحافظة شمال سيناء، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 34742 صوتا مقابل 2805 أصوات للمرشح موسى مصطفى موسى.

ويبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 41769 ناخبا ، والأصوات الصحيحة 37547 والباطلة 4222.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.