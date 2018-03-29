ميناء دمياط يستقبل سفينتى بضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتى بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء لـ13 سفينة، إضافة لاثنتين فى المخطاف الخارجى، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء، اليوم الخميس، مغادرة القطار 2467، والقطار 2460، بحمولة إجمالية قدرها 2468 طن قمح، كما غادرت 114 سيارة نقل محملة بـ5525 طن قمح، وبهذا يصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء لـ168 ألفا و646 طنا، بينما يبلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و227 طنا.

وفى سياق متصل، استقبل ميناء دمياط فى الثالثة من بعد ظهر أمس الأربعاء، قطارا محملا بـ920 طن كسر حجارة، لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 2300 طن رمل و2630 طن فوسفات.