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الخميس، 29 مارس 2018 05:58 م
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مياه الأقصر :رفع كفاءة نقالى الديمقراط بأرمنت للحفاظ علي جودة المياه

الخميس، 29 مارس 2018 05:36 م
مياه الأقصر :رفع كفاءة نقالى الديمقراط بأرمنت للحفاظ علي جودة المياه جانب من أعمال رفع كفاءة نقالي الديمقراط بارمنت





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة مرشح نقالى الديمقراط بأرمنت بواسطة فريق الصيانة بالإدارة، وذلك بناءاً علي توجيهات اللواء محمد يحيي رئيس مجلس ادارة الشركة بالأقصر، وحرصاً على المحافظة على جودة المياه.

وقالت الشركة  في بيان صحفي ،أنه تم تنفيذ رفع كفاءة مرشح نقالى الديمقراط بأرمنت بواسطة فريق الصيانة بالإدارة، حيث تم وضع خطة تم تنفيذها خلال ثلاث أساببع شملت صنفرة الصاج ودهان جميع الحاويات من الداخل بمادة الإيبوكسى المعتمدة، وتغيير الواح الترسيب، وتغيير الوسط الترشيحى للفلاتر والفوانى التالفة، ودهان السطح الخارجى للمحطة، وغسيل وتطهير مراحل المحطة وضخ، المياه على الشبكة بعد اخذ العينات وتحليلها للتأكد من صلاحيتها.

 


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