مهاب مميش : عبور 34 سفينة بحمولة 2 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 34 سفينة، بحمولة 2مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفن بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SONIA، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 16 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MSC CLARA ، بحمولة 196 ألف طن، قادمة من سيرلانكا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.