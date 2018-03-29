منسق حملة من أجل مصر بسفاجا: لأول مرة مدينتنا تصوت 44.54 % فى تاريخها

منسق حملة من أجل مصر بسفاجا: لأول مرة مدينتنا تصوت 44.54 % فى تاريخهاالخميس، 29 مارس 2018 09:57 م
الانتخابات الرئاسيه - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وأضاف منسق حملة من أجل مصر بمدينة سفاجا ل اليوم السابع، أن جميع أعضاء الحملة قاموا بمجهود جبار وخارق بذل خلال الفترة الماضية من ترتيبات واجتماعات مع جميع قيادات القبائل والسياحة لاقامة المؤتمرات لدعم الرئيس السيسى .
وتقدم منسق حملة من أجل مصر بمدينة سفاجا، بالشكر لجميع مواطنى مدينة سفاجا بشكل خاص والبحر الأحمر بشكل عام، وللمهندس أحمد الدقاق منسق عام الحملة بالبحر الأحمر، كذلك اعضاء الحملة، ورجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية .
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