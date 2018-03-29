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منسق حملة من أجل مصر بسفاجا: لأول مرة مدينتنا تصوت 44.54 % فى تاريخها

الخميس، 29 مارس 2018 09:57 م
منسق حملة من أجل مصر بسفاجا: لأول مرة مدينتنا تصوت 44.54 % فى تاريخها الانتخابات الرئاسيه - ارشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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 قال إبراهيم جعيس، منسق حملة من أجل مصر، بمدينة سفاجا، أن لأول مرة تبلغ نسب التصويت بمدينة سفاجا فى انتخابات لها 44.54 %، مؤكدا على أن أهالى مدينة سفاجا حرصوا على المشاركة فى الانتخابات الرئيسية، لتوجيه رسالة للعالم أم شعب مصر يشارك فى بناء بلاده .

 

وأضاف منسق حملة من أجل مصر بمدينة سفاجا ل اليوم  السابع، أن جميع أعضاء الحملة قاموا بمجهود جبار وخارق بذل خلال الفترة الماضية من ترتيبات واجتماعات مع جميع قيادات القبائل والسياحة   لاقامة المؤتمرات لدعم الرئيس السيسى .

 

 وتقدم منسق حملة من أجل مصر بمدينة سفاجا، بالشكر لجميع مواطنى مدينة سفاجا بشكل خاص والبحر الأحمر بشكل عام، وللمهندس أحمد الدقاق منسق عام الحملة بالبحر الأحمر، كذلك اعضاء الحملة، ورجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية .


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