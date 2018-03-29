مليشيات الحوثى تحتجز 15 شاحنة إغاثية وسط اليمن

مليشيات الحوثى تحتجز 15 شاحنة إغاثية وسط اليمنالخميس، 29 مارس 2018 01:02 ص
الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
احتجزت مليشيا الحوثى ، فى منفذ جمركى استحدثته بمحافظة إب وسط اليمن، 15 شاحنة إغاثية، ضمن عرقلتها الممنهجة لوصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والتلاعب بها فى مناطق سيطرتها.
وأوضحت المصادر- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، الأربعاء - أن المليشيا طالبت بدفع إتاوات مالية ، على الشحنات، مؤكدة أنها رفضت كل أوامر الإفراج عنها رغم معرفتهم أنها تحمل المواد الغذائية الخاصة بإغاثة النازحين والفقراء.
وكان الحوثيون استحدثوا فى محافظة إب مطلع نوفمبر الماضي، مصلحة جمارك على خط إب ـ الضالع لتحصيل إتاوات جديدة على الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، وسبق احتجاز شحنات إغاثية أكثر من مرة فى هذا المنفذ.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة