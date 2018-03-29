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مصر للطيران: زيادة الرحلات بالجدول الصيفى لأكثر من 640 رحلة أسبوعيًا

الخميس، 29 مارس 2018 11:02 ص
مصر للطيران: زيادة الرحلات بالجدول الصيفى لأكثر من 640 رحلة أسبوعيًا مصر للطيران





كتبت رحاب نبيل
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أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادى والعشرين بتحالف ستار العالمى، عن بدء العمل بجدول رحلاتها الصيفى والذى يتزامن مع فترات العطلات والإجازات السنوية لعدد من المصريين العاملين بالخارج ولاسيما العديد من السائحين والزائرين من دول الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط.

 

وقالت الشركة فى بيان صحفى صباح اليوم الخميس، إن الجدول الصيفى المقرر العمل به بنهاية شهر مارس الحالى ويستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، يتضمن زيادة رحلاتها من القاهرة إلى العديد من الوجهات فى أوروبا وأفريقيا، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

 

 وقال الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "لقد حرصت الشركة على وضع جدولًا مدروسًا خلال فترة الصيف المقبل الذى سيشهد تغييرات ملحوظة وتتناسب مع متطلبات السوق والمسافرين."

 

وأضاف عزت، أن هناك زيادة فى عدد رحلات مصر للطيران لوجهات رئيسية على شبكتها، مثل برلين وجنيف لتصبح بواقع خمس رحلات أسبوعيًا لكل منهما، هذا بالإضافة إلى استئناف الشركة لرحلاتها إلى موسكو وذلك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

 

 أما عن منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط، فقد شهدت الشبكة زيادة فى تردداتها إلى مدينة أبو ظبى 19 رحلة أسبوعيًا، كما تم إضافة ترددات إلى العاصمة العراقية بغداد لتصل إلى 5 رحلات أسبوعيًا. كما تعلن الشركة أيضًا عن استئناف رحلاتها إلى مدينة أربيل العراقية اعتبارًا من شهر إبريل المقبل بواقع 4 رحلات أسبوعيًا خلال الجدول الصيفى.

 

وفى أفريقيا، فقد تم زيادة رحلات الشركة إلى المغرب لتصل إلى 14 رحلة أسبوعيًا وكذلك إلى العاصمة الكينية نيروبى لتصل عدد رحلاتها إلى خمس رحلات أسبوعيًا. هذا ومن المقرر تشغيل رحلتين جديدتين بين سوهاج والكويت اعتبارًا من بدء الجدول الصيفى.

 


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