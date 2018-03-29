





رويترز

قال مسؤولون أكراد بعد لقائهم الرئيس الفرنسى إن فرنسا وعدت بإرسال قوات إلى منبج لدعم قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد ماكرون أنه أكد لمسؤولين أكراد بينهم شخصيات من وحدات حماية الشعب الكردية على دعم فرنسا لتحقيق الاستقرار فى شمال سوريا.