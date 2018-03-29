مسئولون أكراد: فرنسا سترسل قوات إلى منبج لدعم قوات سوريا الديمقراطيةالخميس، 29 مارس 2018 10:37 م
ماكرون
رويترز
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قال مسؤولون أكراد بعد لقائهم الرئيس الفرنسى إن فرنسا وعدت بإرسال قوات إلى منبج لدعم قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد ماكرون أنه أكد لمسؤولين أكراد بينهم شخصيات من وحدات حماية الشعب الكردية على دعم فرنسا لتحقيق الاستقرار فى شمال سوريا.
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