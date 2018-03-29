مرور الجيزة يضبط 7160 مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظة خلال 24 ساعة

مرور الجيزة يضبط 7160 مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظة خلال 24 ساعةالخميس، 29 مارس 2018 12:09 م
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية على محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، ومنع وقوع أى حوادث مرورية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مساعد الوزير ﻷمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة، برئاسة اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، فى حملاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7 آلاف و160 مخالفة متنوعة، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات، و2148 مخالفة نموذج 125، كما رصدت 85 مخالفة على مطالع ومنازل الكبارى، وحجزت 42 "توك توك" لمخالفة قواعد وآداب المرور، بجانب 21 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و76 مخالفة سير بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 38 سيارة ودراجة بخارية.
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