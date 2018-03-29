مرور أسوان: فتح طريق أبو سمبل السياحى وطريق القاهرة - أسوان الصحراوى







أسوان - ندى سليم

أعادت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان برئاسة اللواء فتح الله حسنى، منذ قليل، فتح الطرق الصحراوية التى تم إغلاقها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم فتح طريق أبو سمبل السياحى، وطريق أسوان - القاهرة الصحراوى الغربى.

كما أعادت إدارة المرور فتح طريق الخزان أمام حركة السيارات، وذلك بعد الاستقرار النسبى فى حالة الطقس على مختلف أنحاء المحافظة بعد العاصفة الترابية التى اجتاحت المحافظة، وأدت إلى انعدام الرؤية فى الطرق السريعة مساء أمس.